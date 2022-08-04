Количество погибших на электросамокатах в 2022 году выросло вдвое

Количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (самокатов, моноколес, гироскутеров, сегвеев) за первое полугодие 2022 года выросло более чем в 2,5 раза. Число погибших в них удвоилось, достигнув шести человек, еще 382 ранено. Не сравнить со страшными цифрами автомобильных аварий, но тенденция все равно неприятная, учитывая, как много самокатов стало на улицах городов.
78,8% инцидентов с СИМ квалифирировались как наезд на пешехода, причем треть из них произошли на пешеходных переходах. Лидерами по количеству подобных аварий стали Москва, Петербург и Свердловская область.
Такие цифры приводит «Коммерсантъ» со ссылкой отчет Научного центра безопасности дорожного движения МВД России. Издание отмечает, что для снижения аварийности Минтранс подготовил поправки к ПДД, вводящие ограничения скорости и места использования СИМ.
«Многие пользователи просто не понимают основ безопасного вождения,— комментирует гендиректор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников. — Поэтому помимо поправок к ПДД нужно внедрять в школьную программу основы пользования велосипедами и самокатами, поскольку они получили такое распространение,— по аналогии с лыжами на физкультуре. Закупить несколько СИМ на школу не так дорого».
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В Москве, кстати, ради безопасности организуют специальные медленные зоны. Это участки на самых оживленных улицах и в парках, где самокаты могут ехать не быстрее 5–15 км/ч. Снижение скорости происходит по технологии Geofencing с привязкой к соответствующим координатам. В столице уже больше 130 таких медленных зон, и мэрия планирует увеличивать их количество.