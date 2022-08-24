Пенсионеров от 60 и старше в скором времени ждет вторая пенсия – подробности

Пенсионеры смогут рассчитывать на дополнительную выплату при одном условии. Для того чтобы получить деньги, которые приравнены ко второй пенсии, нужно достичь возраста в 60 лет.
Кроме того, бонус получит только одна категория пожилых – это бывшие военнослужащие. По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, прибавка назначается за выслугу лет.
«В данном случае женщинам нужно достичь возраста 60 лет, а мужчинам – 65 лет. И если они продолжают работать по гражданской специальности после выхода на военную пенсию, они могут получить еще и вторую выплату, но уже по линии ПФР», – рассказал Власов PRIMPRESS.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
По словам эксперта, вторая пенсия военнослужащим будет назначаться без учета фиксированной выплаты, фактически она будет меньше на семь тысяч рублей.