Пенсионеров от 60 и старше в скором времени ждет вторая пенсия – подробности

Пенсионеры смогут рассчитывать на дополнительную выплату при одном условии. Для того чтобы получить деньги, которые приравнены ко второй пенсии, нужно достичь возраста в 60 лет.

Кроме того, бонус получит только одна категория пожилых – это бывшие военнослужащие. По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, прибавка назначается за выслугу лет.