IKEA вернулась! Распродажа в самом в разгаре

Компания IKEA вновь запустила онлайн-распродажу, которая была остановлена 28 июля. Она доступна для жителей Москвы.

Однако у поклонников шведской мебели и домашнего декора возникли небольшие проблемы. Прежде чем пройти на онлайн-шопинг, необходимо выждать так называемую очередь. Она занимает от нескольких минут до часа.

Кроме того, если покупатель будет бездействовать на странице, его «выкинут» и придется начинать все сначала. Об этом сообщает moika78.