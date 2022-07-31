IKEA вернулась! Распродажа в самом в разгаре

Компания IKEA вновь запустила онлайн-распродажу, которая была остановлена 28 июля. Она доступна для жителей Москвы.
Однако у поклонников шведской мебели и домашнего декора возникли небольшие проблемы. Прежде чем пройти на онлайн-шопинг, необходимо выждать так называемую очередь. Она занимает от нескольких минут до часа.
Кроме того, если покупатель будет бездействовать на странице, его «выкинут» и придется начинать все сначала. Об этом сообщает moika78.
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Напомним, ранее IKEA приостановила онлайн-распродажу из-за отсутствия интервалов для доставки и самовывоза.