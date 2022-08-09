IKEA назвала день и время окончания распродажи своих товаров в России

Шведская компания IKEA завершит онлайн-распродажу в России 15 августа в 20:00. Компания выпустила официальное заявление на своем сайте.

Как отметили в компании, магазины IKEA остаются закрытыми. Они работают исключительно на выдачу товаров, а также на возврат и обмен.

В компании также заверили, что все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы и доставлены покупателям в течение августа и сентября в согласованное время.

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Напомним, что IKEA покидает навсегда Россию. Это связано с последними событиями в мире.