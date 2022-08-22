И школьникам, и студентам: какие суммы собираются выплачивать семьям с детьми к учебному году

Выплату к школе для семей с детьми предлагают сделать регулярной. С такой инициативой выступили в Госдуме. Депутат Сергей Миронов объясняет: с каждым разом готовить ребенка к новому учебному году для бюджета семьи все накладнее, а деньги от государства пришлись бы как нельзя кстати к сентябрю.

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Платить не по 10 тысяч, как было предыдущие два года, а минимум в два раза больше хотят на каждого школьника, сообщает сайт URA.ru. Кроме того, учесть при начислении денег стоит, по мнению парламентария, и учащихся очно в ссузах и вузах.