И школьникам, и студентам: какие суммы собираются выплачивать семьям с детьми к учебному году

Выплату к школе для семей с детьми предлагают сделать регулярной. С такой инициативой выступили в Госдуме. Депутат Сергей Миронов объясняет: с каждым разом готовить ребенка к новому учебному году для бюджета семьи все накладнее, а деньги от государства пришлись бы как нельзя кстати к сентябрю.
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Платить не по 10 тысяч, как было предыдущие два года, а минимум в два раза больше хотят на каждого школьника, сообщает сайт URA.ru. Кроме того, учесть при начислении денег стоит, по мнению парламентария, и учащихся очно в ссузах и вузах.
«Для школьников предлагаем установить ежегодную выплату в размере 21 850 рублей. Причем для семей, признанных малоимущими, считаем правильным установить такую выплату в размере 34 679 рублей, включив в выплату дополнительно 12 829 рублей», — объяснил Сергей Миронов.