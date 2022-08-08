«Электричество стоит в месяц от пятисот долларов»: Солнцев – о ценах в Америке на ЖКХ

По словам Солнцева, у каждого американца в Калифорнии в квартире своя система кондиционирования. «Калифорния - жаркий и засушливый штат. Вода и кондиционер стоят дорого. Электричество стоит в месяц от пятисот долларов, потому что в летние месяцы кондиционер не выключается», - заявил шоумен.

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Напомним, что несколько месяцев назад Рустам Солнцев перебрался жить в Америку. Он обосновался в Калифорнии.