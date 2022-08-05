Единовременная выплата пенсионерам в августе: какая будет сумма

Единовременную выплату российские пенсионеры смогут получить в августе. Денежную помощь приурочили ко Дню пожилого человека, который будут отмечать в октябре.
При этом в некоторых регионах деньги решили выплатить уже сейчас. Размер начислений составит по 700 рублей. И получить такие деньги смогут все женщины, которым до 1 октября этого года исполнится 55 лет, а также мужчины старше 60 лет.
«В целом же чиновники обещают перечислить выплаты всем, кто получает пенсию, причем независимо от ее вида. Ожидается, что деньги будут выдавать пенсионерам в автоматическом режиме вместе с пенсией, удобным для них способом, то есть либо на банковскую карту, либо через почту. А подавать заявления на такое пособие не надо», — цитирует Prempress пенсионного эксперта Анастасию Кирееву.
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Напомним, ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о начислении 13-й пенсии. Рассматривать его начнут осенью.