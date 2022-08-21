Достаточно пенсионного удостоверения: пожилым сделают скидку в сети супермаркетов только 22 августа

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

При этом, как пояснила эксперт, скидка не будет распространяться на социальные товары: подсолнечное масло, сахар, бананы, картофель, куриные яйца, белый хлеб.