Достаточно пенсионного удостоверения: пожилым сделают скидку в сети супермаркетов только 22 августа

Частный бизнес решил сделать приятный бонус для пожилых людей. Только 22 августа сеть супермаркетов «Перекресток» предоставит пенсионерам скидку 20 процентов на основное количество товаров. Для этого при себе необходимо иметь лишь пенсионное удостоверение.
«Руководство магазинов решило предоставить большую скидку почти на все товары для пенсионеров. Воспользоваться такой возможностью, правда, можно будет всего один день. В течение 22 августа пожилым гражданам будут делать скидку 20 процентов на большинство товаров, которые они купят в магазинах», – рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева PRIMPRESS.
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При этом, как пояснила эксперт, скидка не будет распространяться на социальные товары: подсолнечное масло, сахар, бананы, картофель, куриные яйца, белый хлеб.