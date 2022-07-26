Уже с 27 июля: пенсионеры начнут получать новые выплаты

Уже с 27 июля ряд категорий пенсионеров имеют право на выплату от государства. Об этом пожилых людей предупреждает сайт PRIMPRESS.

Речь идет о пенсионерах, имеющих почетное звание ветерана труда. Причем, доплачивать будут как за федерально назначенный, так и региональный статус.

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Кроме того, имеющие статус тружеников тыла и жертв политических репрессий пенсионеры и так называемые «дети войны» тоже имеют право на выплату. Деньги начнут поступать уже с 27 июля – это выплата за август. И будет начисляться на карту ежемесячно. А назначается в автоматическом режиме по данным, имеющимся в базе.