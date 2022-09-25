Бегом за лотерейным билетом! Этому знаку зодиака по-крупному повезет в октябре — прогноз Глобы

Астролог Павел Глоба назвал единственный знак зодиака, на представителей которого в октябре обрушится нежданный денежный куш. Телеведущий призвал подходить с умом к трате денег, иначе подарки судьбы перестанут их радовать.

Другие новости ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

По прогнозу астролога, денежная удача ждет Водолеев. С высокой долей вероятности представители стихии Воздуха получат премию, выиграют в лотерею, смогут продвинуться по карьерной лестнице или вернуть старый долг.

Также Водолеев ждет успех в амурных делах. Вполне возможно, что октябрь станет для одиночек переломным моментом, и они встретят своего человека.

Ранее Павел Глоба предупреждал, что день весеннего равноденствия 23 сентября будет особенный.

Источник: sterlegrad.ru.