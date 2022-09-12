Английскую монархию могут упразднить из-за Чарльза – Черного Паука

В Великобритании продолжается 10-дневный траур по королеве Елизавете II. Тем временем Карл III присягнул на верность монархии. Но, похоже, подданные относятся к нему далеко не так доброжелательно, как относились к его матери.

Чарльза называют Черным Пауком, и его репутация оставляет желать лучшего. Во-первых, жители Британии не могут простить ему смерти «народной принцессы» Дианы. Во-вторых, того, что в начале двухтысячных Чарльз пытался активно вмешиваться в управление страной, то и дело отправляя письма главам министерств.

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Именно тогда и появилось прозвище Черный Паук — из-за неидеального почерка принца. Кажется очевидным, что теперь, став королем, Карл III продолжит попытки вмешиваться в дела правления страной.

А ведь среди политиков немало таких, которые только и мечтают упразднить монархию — например, новоиспеченный премьер-министр Лиз Трасс, сообщает издание Аrgumenti.ru.