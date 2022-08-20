Минимум 21 тысяча: в Госдуме объявили сроки начисления выплаты для школьников

Депутаты Госдумы предлагают выплачивать к новому учебному году каждой семье на ребенка-школьника деньги. Выплата будет регулярной и ежегодной. Ее размер тоже указан – это минимум 21 тыс 850 рублей.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В Госдуме убеждены, что поддержка семьям с детьми-школьниками просто необходима. Потому что сборы к учебе становится подчас серьезным испытанием для бюджета семьи. Также, согласно законопроекту, предложено выплачивать ежегодно деньги тем, кто учится на очной форме в средних специальных и высших учебных заведений.