Минимум 21 тысяча: в Госдуме объявили сроки начисления выплаты для школьников

Депутаты Госдумы предлагают выплачивать к новому учебному году каждой семье на ребенка-школьника деньги. Выплата будет регулярной и ежегодной. Ее размер тоже указан – это минимум 21 тыс 850 рублей.
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В Госдуме убеждены, что поддержка семьям с детьми-школьниками просто необходима. Потому что сборы к учебе становится подчас серьезным испытанием для бюджета семьи. Также, согласно законопроекту, предложено выплачивать ежегодно деньги тем, кто учится на очной форме в средних специальных и высших учебных заведений.
«Для школьников предлагаем установить ежегодную выплату в размере 21 850 рублей. Причем для семей, признанных малоимущими, считаем правильным установить такую выплату в размере 34 679 рублей, включив в выплату дополнительно 12 829 рублей. Такие же выплаты необходимо предусмотреть для семей с детьми-студентами», - цитирует Сергея Миронова сайт PenzaInform.