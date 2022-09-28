«Приоткрыли для вас дверь»: Сергей Жуков выпустил клип о любви к жене с архивными кадрами

28 сентября популярный певец Сергей Жуков выпустил песню и клип «Вспомни моменты». Новый романтический трек посвящен отношениям певца с его женой Региной Бурд. А видео содержит множество архивных кадров из жизни звездной пары.

«Мы приоткрыли для вас дверь туда, куда мало кого впускали. Поделились нашей личной семейной историей… — написал Жуков в Telegram. — Домашний архив, первые общие кадры, наш маленький, тогда еще хрупкий мир с Региной, который мы смогли укрепить, приумножить, и теперь готовы поделиться им с вами».

«Я обещаю, эта история будет согревать вас холодной осенью и напоминать о том теплом, настоящем и самом важном, что наполняет нашу жизнь смыслом и глубиной. Уверен, многим из вас она отзовется по-своему».