«Приоткрыли для вас дверь»: Сергей Жуков выпустил клип о любви к жене с архивными кадрами

28 сентября популярный певец Сергей Жуков выпустил песню и клип «Вспомни моменты». Новый романтический трек посвящен отношениям певца с его женой Региной Бурд. А видео содержит множество архивных кадров из жизни звездной пары.
«Мы приоткрыли для вас дверь туда, куда мало кого впускали. Поделились нашей личной семейной историей… — написал Жуков в Telegram. — Домашний архив, первые общие кадры, наш маленький, тогда еще хрупкий мир с Региной, который мы смогли укрепить, приумножить, и теперь готовы поделиться им с вами».
«Я обещаю, эта история будет согревать вас холодной осенью и напоминать о том теплом, настоящем и самом важном, что наполняет нашу жизнь смыслом и глубиной. Уверен, многим из вас она отзовется по-своему».
Сергей и Регина показали романтику на фоне пейзажей ночного Санкт-Петербурга. И, конечно же, в новом клипе снялись их дети — Энджел, Ника и Мирон Жуковы.
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Напомним, звездная пара связала себя узами брака в 2007 году. Для солиста «Руки Вверх!» это вторая семья, его взрослая дочь Александра от первого брака живет в Америке.