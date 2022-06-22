Сергей Жуков: «Моя Регина нежная, добрая, мудрая. Сам не понимаю, за что мне это счастье...»

- Поклонники ждут концерта в «Лужниках» 2 июля. Сколько зрителей планируете собрать?

- «Лужники» - главный стадион страны, он вмещает более 60 тысяч зрителей. На нем выступали мировые звезды - Майкл Джексон, Мадонна, Metallica, U2, Rammstein, Imagine Dragons. Последним отечественным артистом, собравшим аншлаг в «Лужниках», был Виктор Цой с группой «Кино» в далеком 90-м. И перед нами сейчас стоит ответственная задача оправдать ожидания зрителей и раскачать целый стадион.

Мы собирались сделать это еще два года назад, но вмешалась пандемия, и пришлось перенести концерт на год, а потом еще на год. Я очень люблю наших поклонников, они все это время ждали, не сдавали билеты и верили, что концерт состоится. 2 июля мы соберем близких, родных, коллег по цеху и наших преданных поклонников, чтобы получить удовольствие от музыки и той невероятной атмосферы, которая всегда царит на наших концертах. Уверен, что каждый, кто приедет к нам в «Лужники», запомнит это шоу надолго!

- Такой мощный гастрольный график требует и физических усилий. Где отдыхаете и восстанавливаетесь?

- Зарядиться и восстановиться мне помогает время, проведенное с семьей. Особенно здорово, если нам удается выбраться вместе на природу или на море. Морской воздух, шум волн, любимые люди рядом - что может быть лучше? Кроме того, я с удовольствием путешествую с родными по разным уголкам нашей страны. За последний год мы побывали в удивительных местах Карелии. Там так красиво, что дух захватывает, и возвращаешься из таких поездок новым отдохнувшим человеком.

«Переходный возраст проходит спокойно»

- Ваш сын Энджел тоже поет, выпускает клипы. Насколько серьезные у мальчика музыкальные намерения?

- Энджел и правда очень талантливый ребенок. Он занимается не только музыкой, но и с удовольствием играет в Детском музыкальном театре юного актера. Этому он посвящает сейчас около шести часов в день. Пока сын ищет себя, пробует разные направления. Недавно даже дебютировал в качестве ведущего на Муз-ТВ.

Энджел хотел бы стать популярным, но о бешеной славе он совсем не мечтает. Для него важнее быть признанным в профессиональной тусовке. Зимой мы с ним записали заглавный хит для мультфильма «Плюшевый бум» отечественной студии «Рики». Все знают их «Смешариков» и «Фиксиков». А теперь они выпустили полнометражный анимационный фильм - не хуже пиксаровских мультиков.

- Энджелу 12 лет - не начался еще переходный возраст? Делятся дети с вами своими мыслями, переживаниями?

- С гордостью могу сказать, что мы воспитываем отличного парня. Переходный возраст у нас пока проходит спокойно. Возможно, секрет в том, что сын постоянно занят - школа, театр, другие занятия. Все вопросы решаем с помощью спокойного разговора. Приятно и ценно, что он и сам часто интересуется моим мнением. Для нас с Региной важно, чтобы дети не боялись чем-то делиться с нами и не строили из себя тех, кем они не являются. Они сами прибегают к нам, чтобы показать находки из интернета: то чей-то клип покажут, то песню.

Мы частенько вместе с ними придумываем креатив для их творческих роликов. С музыкальным вкусом у ребят тоже все в порядке. Но даже если бы это было не так, мы не стали бы их судить строго. Дети тоже открывают нам много нового. Недавно Энджел зарегистрировал меня в YAPPY. Это российская социальная сеть, там можно не только снимать вертикальные видео, но и делать коллаборации. Вот несколько таких коллабораций мы с сыном и сделали.

- Дочке Нике 13 лет, сыну Мирону - 7. Чем они увлечены?

- Мирон только собирается идти в школу. У него все еще впереди, о его увлечениях мы узнаем попозже. Главная страсть Ники - танцы. Можете посмотреть ее танцевальные ролики в YouTube и других соцсетях - это какая-то магия. И я говорю это не только как отец, она правда очень талантлива. В последнее время Ника всерьез увлеклась театром и актерским мастерством, посвящает этому немало времени. Она у нас девочка ответственная.

«У нас в работе пять сериалов»

- Вы в мае с женой Региной побывали в небольшом путешествии в Армении - в тех местах, где познакомились в 2005 году. Как вы ее завоевывали?

- Прекрасно помню тот вечер, когда мы познакомились с Региной. Тогда группы «Руки Вверх!» и «Сливки» (Регина была солисткой коллектива. - Авт.) выступали вместе на концерте в Ереване. А после нас повезли в ресторан, где мы с Региной оказались рядом за одним столом. Я как мог старался завоевать ее внимание.

Но она вела себя очень скромно. Это было совсем нетипично для мира шоу-бизнеса. Наверное, этим тогда Регина меня и покорила. После я еще долго ухаживал за будущей женой. Приезжал к дому Регины и останавливался за углом, чтобы ее папа не увидел меня и не переживал за нее. А первого поцелуя добился только спустя 10 месяцев. До сих пор, когда думаю о тех временах, в животе бабочки летают.

- Теперь ваша жена управляет вашим кондитерским бизнесом. С виду Регина мягкая, добрая - такая она дома?

- О такой жене, как Регина, можно только мечтать. Счастье - идти по жизни вместе с такой потрясающей женщиной. Иногда я сам не до конца понимаю, за что мне досталось это счастье. Регина нежная, добрая, мудрая, при этом очень сильная и самостоятельная. Дома я вижу рядом с собой хрупкую девушку, которую хочется делать счастливой, укрывать от всего плохого. А когда я нахожусь на гастролях, она поддерживает меня, заботится о детях и параллельно управляет большим бизнесом с кучей разных процессов.

В работе она, как и в обычной жизни, остается чутким человеком, но умеет настоять на своем, если это нужно. Она справедливый и адекватный руководитель, который всегда точно знает, чего хочет, и собирает вокруг себя команду профессионалов, влюбленных в наше дело. При этом кондитерская «Любовь и сладости» постоянно развивается. Регина даже устраивала показ на Неделе высокой моды. Да-да, вы не ослышались: мы устраивали показ наших стильных тортов на Неделе моды!