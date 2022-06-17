«Она проводила меня до подъезда»: актер Роман Попов поделился историей любви со своей женой

В новом интервью звезда «Полицейского с Рублевки», актер и юморист Роман Попов рассказал историю любви со своей женой Юлией. Отношения у пары получились, что называется, как в кино.

«Мы учились в одной школе, познакомились там в возрасте 15-16 лет. А когда я окончил обучение и поступил в Йошкар-Оле в институт, мы расстались. Это произошло потому, что я был, конечно, мягко говоря, абсолютным поддонком, — вспоминает комедиант. — В 17 лет бурлят гормоны. Ты высокий, стройный, с идеально очерченными скулами, пирсингованный рок-музыкант. Перед тобой сотни красивых девушек. А я обращал внимание на все, что движется. А все остальные вокруг старались не двигаться».

Затем из-за спонтанного решения родителей будущий актер переехал в Сочи и там плотно занялся игрой в КВН. Таким образом они с Юлией расстались на пять с половиной лет.

И вот, через все эти годы, Роман вернулся в Йошкар-Олу, чтобы забрать друга с собой на юг. Утром им нужно было вылетать в Сочи, и за несколько часов до самолета Попов снова встретил свою школьную любовь.

«Мы случайно встречаемся с Юлей на улице. И все! В этот момент в голове играет Loving you, знаете? И не было никаких поцелуев и объятий. Мы просто говорили и гуляли по парку, по улице. Держались за руки, говорили, говорили, говорили, что у нас происходило за эти пять с половиной лет. И это был единственный вечер, когда она проводила меня до подъезда, а не наоборот», — рассказал актер сайту Teleprogramma.pro. «В момент прогулки по ночной Йошкар-Оле пришло осознание того, что все эти пять с лишним лет прошли бесцельно без любви друг к другу. А наши чувства никуда не делись. Это настоящее, серьезное, четкое чувство. Я благодарен вселенной, что я испытывал его и испытываю до сих пор».

Через полгода Юлия переехала к Роману в Сочи, а затем вышла за него замуж. Пара воспитывает сына и двух дочерей.

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