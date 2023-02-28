«В юности мы все совершаем глупости»: Иосиф Пригожин назвал свой первый брак ошибкой

В новом интервью известный продюсер Иосиф Пригожин откровенно коснулся темы своего первого брака, который ему до сих пор «аукается» скандалами.

«В юности мы все совершаем глупости. Вот я совершил одну большую глупость. Выбор партнера – это очень важно в жизни. И был ошибочный выбор в детстве… - вспомнил 53-летний бизнесмен в шоу «Злые языки». - Ну она старше меня, туда-сюда, я мальчишка вообще, я ни в чем этом не разбирался…»

«Когда я понял, что совершил ошибку, то попытался все это дело прервать. Я ушел в чем мама родила, я все оставил детям: квартиры, землю, машину купил сыну, машину подарил бывшей жене и помогал (деньгами, - Прим. авт.) каждый месяц. Пока не узнал, что она вышла замуж».

«Какой-то *** (нехороший человек, - Прим. авт.) мне позвонил и сказал, что он носил мое нижнее белье, ходил в моих костюмах, и что он нас сожрет… А этот кто-то был раньше охранником нашей семьи».