«В юности мы все совершаем глупости»: Иосиф Пригожин назвал свой первый брак ошибкой

В новом интервью известный продюсер Иосиф Пригожин откровенно коснулся темы своего первого брака, который ему до сих пор «аукается» скандалами.
«В юности мы все совершаем глупости. Вот я совершил одну большую глупость. Выбор партнера – это очень важно в жизни. И был ошибочный выбор в детстве… - вспомнил 53-летний бизнесмен в шоу «Злые языки». - Ну она старше меня, туда-сюда, я мальчишка вообще, я ни в чем этом не разбирался…»
«Когда я понял, что совершил ошибку, то попытался все это дело прервать. Я ушел в чем мама родила, я все оставил детям: квартиры, землю, машину купил сыну, машину подарил бывшей жене и помогал (деньгами, - Прим. авт.) каждый месяц. Пока не узнал, что она вышла замуж».
«Какой-то *** (нехороший человек, - Прим. авт.) мне позвонил и сказал, что он носил мое нижнее белье, ходил в моих костюмах, и что он нас сожрет… А этот кто-то был раньше охранником нашей семьи».
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Пригожин рассказал, что новый муж его первой жены Елены разбазарил деньги, которые Иосиф оставил детям, и настроил наследников продюсера против отца. Сам предприниматель любит своих детей от первого брака, но вынужден время от времени отбиваться от их нападок в прессе.
Напомним, речь идет о 33-летнем Дмитрии и Данае, которой на днях исполнится 26.