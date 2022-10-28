«Убей меня или сделай беременной»: Меган Фокс изящно пресекла слухи о расставании с женихом

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Напомним, что у 36-летней Меган и так трое детей от первого брака. Но, как видите, она хочет стать мамой и с новым бойфрендом.

Эта парочка начала встречаться летом 2020 года, сразу после расставания актрисы с первым мужем. Затем, в январе 2022-го Machine Gun Kelly сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.