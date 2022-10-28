«Убей меня или сделай беременной»: Меган Фокс изящно пресекла слухи о расставании с женихом

Актриса Меган Фокс знает, как изящно пресечь слухи о расставании с возлюбленным.
На днях снова поползли сплетни о ее разрыве с женихом-музыкантом Machine Gun Kelly. Но потом 32-летний артист опубликовал несколько секси-фото в социальной сети, и Меган написала под ними такой комментарий, не оставляющий сомнений в том, что отношения звездной пары крепки.
«Еще никогда кто-либо с лучшей структурой костей не ходил по этой земле. Изысканно, убийственно красив. И 6 футов 5 дюймов (почти два метра ростом. — Прим. авт.)? — прокомментировала Фокс. — Убей меня или сделай беременной. Это единственные варианты».
Меган Фокс нестандартно призналась в любви своему жениху в комментариях. Фото: соцсети
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Напомним, что у 36-летней Меган и так трое детей от первого брака. Но, как видите, она хочет стать мамой и с новым бойфрендом.
Эта парочка начала встречаться летом 2020 года, сразу после расставания актрисы с первым мужем. Затем, в январе 2022-го Machine Gun Kelly сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.