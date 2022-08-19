«Люблю удивлять ее»: Бруклин Бекхэм посвятил своей жене десятки татуировок

А вы знали, что на теле 23-летнего Бруклина Бекхэма — около ста татуировок? А знаете, сколько из них посвящены его возлюбленной Николе Пельтц, с которой они поженились минувшей весной? Около семидесяти!

В этом старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм признался в новом интервью. Он рассказал, что его последняя тату просто гласит «женат» (married). Он не думал над ней месяцами, а просто пошел и сделал с мыслью: «Почему бы и нет?» Никола расплакалась, когда увидела очередное проявление любви своего мужа, которое он увековечил на коже.