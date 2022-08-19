«Люблю удивлять ее»: Бруклин Бекхэм посвятил своей жене десятки татуировок

Количество «признаний в любви» на теле молодого человека поражает.
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц. Хотя теперь у них одинаковая двойная фамилия. Фото: Global Look Press

А вы знали, что на теле 23-летнего Бруклина Бекхэма — около ста татуировок? А знаете, сколько из них посвящены его возлюбленной Николе Пельтц, с которой они поженились минувшей весной? Около семидесяти!

В этом старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм признался в новом интервью. Он рассказал, что его последняя тату просто гласит «женат» (married). Он не думал над ней месяцами, а просто пошел и сделал с мыслью: «Почему бы и нет?» Никола расплакалась, когда увидела очередное проявление любви своего мужа, которое он увековечил на коже.

«Она всегда плачет, когда я посвящаю ей очередную татуировку. Я всегда люблю удивлять ее новыми чернилами», — цитирует Бруклина издание USA Today.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

Добавим, что ранее в этом году молодой человек набил себе свою свадебную клятву, а в 2020-м наколол на шее изображение глаза Николы. Вот это любовь… Но повторять подобные «подвиги» не советуем.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  