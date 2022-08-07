«Безусловное равенство»: Влад Соколовский поделился, какие отношения построил со своей второй невестой

Не построив семейного счастья с певицей Ритой Дакотой, Влад Соколовский переключился на другую девушку - Ангелину Суркову. С новой возлюбленной 30-летний артист завел ребенка, устроил романтичную помолвку на Бали и теперь создает из своей невесты звезду эстрады.
Исполнитель подробно рассказал о своих нынешних отношениях в свежем интервью. По его словам, в работе они с Ангелиной – продюсер и подопечная, а в остальном абсолютно равны.
«Внутри наших отношений как мужчины и женщины присутствует безусловное равенство. И это правильно! Именно так мужчина и женщина способны донести информацию друг до друга. Если эта система иерархии нарушена, то люди просто друг друга не слышат», - говорит Соколовский.
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Но такого счастья и взаимопонимания пара достигла не сразу.
«Мы достаточно трепетно относимся друг к другу, и, наверно, именно это очень сильно помогает нам во всем. Мы проживали разные периоды в наших отношениях. Это были сложные, деструктивные и созависимые отношения. Мы расставались. Прорабатывали каждый по-своему этот момент, и нам удалось выстроить совершенно новые отношения», - признался певец изданию «Новый очаг».
«Я раньше не думал, что это возможно сделать так, как сделали мы, но на собственном примере это оказалось возможным, и тот трепет который присутствует между нами, это один из важных ключей успеха. Потому что именно в этом состоянии, когда люди тонко настроены друг на друга, происходит та самая магия. Это очень ценно».
Свадьбу Соколовский планирует провести в следующем году, рассчитывая на небольшое торжество для самых близких людей. При этом он хочет устроить семейный праздник за границей.