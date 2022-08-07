«Безусловное равенство»: Влад Соколовский поделился, какие отношения построил со своей второй невестой

Не построив семейного счастья с певицей Ритой Дакотой, Влад Соколовский переключился на другую девушку - Ангелину Суркову. С новой возлюбленной 30-летний артист завел ребенка, устроил романтичную помолвку на Бали и теперь создает из своей невесты звезду эстрады.

Исполнитель подробно рассказал о своих нынешних отношениях в свежем интервью. По его словам, в работе они с Ангелиной – продюсер и подопечная, а в остальном абсолютно равны.