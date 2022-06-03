«Вы должны быть доброй к себе»: Сябитова дала совет женщинам, которых не уважают их мужчины

Ведущая уверена в том, что дамам нужно учиться защищать свои интересы.

Стоит ли бояться разрушить отношения, если на кону стоит чувство собственного достоинства? Такую тему подняла телесваха Роза Сябитова в своем очередном общении с подписчиками 3 июня.

По мнению 60-летней ведущей, умение женщины постоять за себя еще не делает ее склочницей или скандалисткой. А защищать свои желания и интересы нужно. Особенно, когда партнер никак о них не заботится.

«В отношениях, особенно с мужчиной, вы должны быть доброй к себе — то есть, либо исправить ситуацию, либо перестать встречаться, — пишет Сябитова в Telegram. — По-настоящему сильные люди не объясняют, почему они хотят уважения к себе. Они просто не общаются с теми, кто не относится к ним с должным уважением».

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Добавим, что ранее Роза Раифовна дала советы женщинам, которые ищут себе нового спутника жизни. Сводить одинокие сердца вместе — профессиональный навык телевизионной свахи.

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