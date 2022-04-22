«Судьба благоволит только храбрым»: Сябитова дала советы тем, кто ищет нового партнера

22 апреля телесваха Роза Сябитова напомнила своим подписчикам, что весна — это самое подходящее время, чтобы искать себе вторую половинку. Однако те, кто поспешит на улицу или в Интернет за новыми знакомствами, рискуют столкнуться с досадными разочарованиями.

Чтобы увеличить шансы на благоприятный поиск своего человека, 60-летняя сваха дала несколько советов и предостережений для одиноких сердец. Вот какими рекомендациями Роза Раифовна поделилась в Telegram.

Будьте готовы к эпизодическим неудачам. Чтобы найти одного из ста, вам придется познакомиться с девяносто девятью мужчинами. Судьба благоволит только настойчивым и храбрым. Не думайте, что способность покорять чужие сердца — это врожденное свойство. Это свойство приобретается опытным путем. Будьте морально готовы к любому повороту событий и не теряйте веры и оптимизма.

Если ваш последующий выбор лучше предыдущего — это хороший признак. Не стоит опускать собственную планку.

Самая большая глупость, которую совершает женщина, — это когда она ждет, что весь мир, и особенно мужчина, сумеет оценить ее по достоинству без малейших усилий с ее стороны.

Чтобы иметь успех у мужчины, женщине нужно знать, что она может ему предложить, и уметь сказать об этом.

«Приятно, когда ты можешь поделиться своими знаниями и опытом с людьми, у которых есть интерес к жизни и знаниям», — добавила Сябитова в комментариях.

Напомним, что эксперт передачи «Давай поженимся!» регулярно делится полезными советами об отношениях в социальных сетях. Недавно она поделилась опытом о том, каким должно быть свидание-знакомство.

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