Дана Борисова отказалась помогать родному отцу, ночующему на лавочке

Москвичка пустила в подъезд мужчину переночевать. Она выяснила, что он является папой знаменитой телеведущей. Однако Дана Борисова сначала не захотела даже встретиться с отцом.

Дана Борисова несколько лет назад оказалась в сложной ситуации. Телеведущая оказалась в реабилитационном центре в Таиланде, так как друзья узнали, что она стала употреблять запрещенные вещества. После принудительного лечения девушка ведет трезвый образ жизни. Она даже купила новую квартиру и завела собаку. Звезда эфиров теперь не жалеет денег ни на уход за своим шпицем, ни на себя. А уборку в ее доме делают две домработницы.

Однако оказалось, что Дана, которая теперь живет в достатке, оставила в беде своего отца. Как известно, девушка росла в Норильске. Ее папа Александр Александрович Борисов работал в милиции, а мама Екатерина Ивановна трудилась медсестрой. Но на днях москвичка Анастасия Мельникова связалась с передачей «На самом деле». Она рассказала, что позволила бездомному мужчине переночевать в подъезде, а потом выяснила, что он папа Даны. Телеведущая, узнав о случившемся, отцу помогать отказалась и даже заявила, что он ей вовсе не родитель.

«Я увидела, что он снова спит на лавочке. Это просто лавочка во дворе дома. Он явно не бездомный, не маргинал, не пьяница. Мне стало за него тревожно, может он попал в сложную ситуацию. Я его разбудила. Он был доброжелателен и вежлив. Рассказал, что несколько дней не ночевал дома, оказался на улице и попросился в подъезд», — рассказала москвичка.

В студию пришла и сама Борисова. «Он мне неоднократно говорил, что он не мой отец, что мама нагуляла меня. Во вторых, у него есть замечательная третья дочка, 23-летняя кобыла, сводная сестра-потребительница, которую я содержу вместе с ним. Я знаю, что мама вышла за него беременная. Когда мне его третья дочка сказала, что я ему не родная, у меня стали открываться глаза», — рассказала телеведущая.

По словам звезды, она всегда спонсировала отца, еще когда была студенткой. Дана заверила, что выплачивала ему 10 тысяч долларов. «Он не мой отец, я не понимаю, с какого перепуга он спит на скамейке. Я в эти игры не играю. Я столько ему помогала», — заявила она. Девушка припомнила, что год назад позволяла отцу гулять с собакой. За эту услугу Александр просил пять тысяч рублей. «У него была жилплощадь в 9 минутах от нас. Сначала была квартира на севере, в Норильске. А теперь, как я знаю, у него есть частный домик», — заявила звезда.

Борисова пояснила, что ее папа употребляет алкоголь, а одно время ей приходилось содержать не только родного человека, но и его беременную любовницу. В студии произошла очная ставка. Александр Александрович увиделся с дочкой, но даже не обнял ее.

«Я жил в вагончике. В связи с пандемией меня на территорию завода, где я раньше работал заместителем директора, перестали пускать. Проживал на заводе в бытовке, но оказался на улице. До этого мы со второй женой снимали квартиру. Мы разошлись. Я узнал, что она изменяла мне с любовником», — рассказал мужчина.

Детектор лжи показал, что Борисова знала о тяжелой ситуации отца. Она намеренно не захотела показать папе. Также была проведена ДНК-экспертиза. Выяснилось, что телеведущая обманывала всех. Она является дочкой Александра Александровича. Но даже после экспертизы помогать родственнику Дана не стала. Она заверила, что домой его не пустит, и работу ему никакую предложить не может.