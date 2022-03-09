Роза Сябитова напомнила, что во время знакомства нужно уметь правильно расставаться

Не только первое впечатление играет роль, когда стоит вопрос о новом партнере.

Телесваха Роза Сябитова продолжает рассказывать своим подписчикам о том, как правильно знакомиться. В новом посте владелица брачного агентства рассказала о важном правиле в процессе знакомства между мужчиной и женщиной.

«Важно как первое впечатление, так и последнее. В зависимости от того, как вы расстались, время, проведенное вместе, может быть приятным воспоминанием или стать глубокими ранами, — пишет Роза Раифовна в Instagram. — Это два взаимозависимых фактора, которые влияют на успех нынешних отношений или будущих знакомств, в зависимости от того, что вы приобрели: приятные воспоминания или незаживающие раны».

Чтобы оставить человеку о себе приятные воспоминания Сябитова советует не только подготовиться произвести первое впечатление, но также и продумать прощание. Чтобы не испортить его, а вместе с ним и все знакомство.

Однако 60-летняя сваха отметила, что мужчины и женщины все-таки разные от природы, и эти различия зачастую мешают им понимать друг друга при встрече. Поэтому Сябитова считает, что обоим полам нужно отдельно учиться правильно контактировать друг с другом.

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