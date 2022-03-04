Сябитова предостерегла искать «лекарство от одиночества» в любовных отношениях

Телесваха объяснила, почему некоторым людям никак не удается построить личную жизнь.

4 марта знаменитая телесваха Роза Сябитова решила высказаться о тяжелой обстановке в стране, но не с позиции политики, а в сфере межличностных отношений.

Владелица брачного агентства отметила, что именно в такие непростые времена осознается ценность семьи, а проблема одиночества становится более актуальной. И количество клиентов у свахи, соответственно, возрастает — увеличивается потребность в «лекарстве от одиночества».

Однако Сабитова подчеркнула, что люди, желающие за счет другого человека разрешить свои внутренние проблемы, совершают большую ошибку.

«Наивно полагают, что любовные отношения помогут им в трудные времена и вылечат их от скуки, тоски и отсутствия смысла в жизни. Это большое заблуждение! — пишет Роза Раифовна в Instagram. — Так как ни один человек не способен долго оправдывать чужие надежды и не заслуживает ненависти со стороны любимого только потому, что не оправдал его ожиданий. Если человек этого не понимает, то в поиске лекарства от одиночества он попадает в бесконечный круговорот, меняя одного партнера на другого, но результат всегда один, то есть отсутствие результата и жалобы на жестокость судьбы».

Сваха считает, что молодые люди сначала должны научиться правильно знакомиться, понимая смысл этого действия. И лишь когда эта наука будет постигнута, нужно учиться строить серьезные отношения.

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