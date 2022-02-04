Хэлли Берри узнала, что Эллен Дедженерес могла спасти ее от трех неудачных браков

Оскароносная актриса Хэлли Берри стала новой гостьей «Шоу Эллен Дедженерес». Ведущая обсудила с 55-летней звездой кино ее нынешний роман и отметила, что бойфренд артистки Ван Хант был приглашенным музыкантом в первом сезоне ее передачи, в далеком 2003 году.

«Мы говорили с ним об этом, — призналась Хэлли. — Я сказала: «Знаешь, я ведь была в ее первом сезоне», а он сказал: «Я тоже». И я такая: «Ты имеешь в виду, что ты мог найти меня на двадцать лет раньше и избавить меня от всех этих страданий, которые я испытала?» Почему ты этого не устроила, Эллен?»

Ведущей пришлось припомнить, что актриса и музыкант разминулись в выпусках примерно на два месяца. Берри пошутила, что если бы Дедженерес тогда устроила их встречу, то спасла бы ее о трех неудачных браков. Эллен ехидно ответила, что в этом случае у актрисы не было бы детей. Хэлли в ответ заявила, что у нее все равно родились бы двое детей, зато не было бы двоих ненавистных папаш.

Напомни, Хэлли Берри была замужем четыре раза, и ни один ее брак не продлился дольше пяти лет. Мало того, с одним из бывших мужей актриса даже судилась за опеку над дочерью.

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