«Я не хочу»: Хэлли Берри ответила на упреки в том, что она «не может удержать мужчину»

У актрисы было четыре мужа, и ни с кем из них не вышло «долго и счастливо».

Оскароносная американская актриса Хэлли Берри (вы можете помнить ее по фильму «Женщина кошка» 2004 года, еще она засветилась во франшизе «Люди Икс» и в бондиане с Пирсом Броснаном) опубликовала в Instagram картинку с фразой: «Женщины вам ни черта не должны». Что бы это ни значило, но мужчины-подписчики неоднозначно отреагировали на подобное заявление. Под постом появилось множество ироничных комментариев о самой актрисе как женщине.

«Со всеми вашими достижениями, славой, красотой, кажется, вы не можете удержать мужчину», — съязвил один из подписчиков.

Причем, кинозвезда ответила на этот и подобные ему комментарии.

«Кто сказал, что я хочу их удерживать? Я стремлюсь прожить свою лучшую жизнь: если оступаюсь, выбираю другой курс и начинаю заново», — написала Хэлли. «Говорит женщина, которая не может удержать мужчину», — прокомментировал другой подписчик. «А кто сказал, что я хочу оставлять неподходящего человека? Потому что… Я не хочу», — ответила ему актриса.

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Добавим, что 54-летняя Хэлли Берри за свою жизнь разменяла четыре брака. Среди ее мужей были бейсболист, музыкант, фотомодель и французский актер — ни одно замужество не продлилось дольше пяти лет. Но, судя по всему, актриса не собирается жить с тем, кто ей не подходит, и легко расстается с надоевшими супругами. На днях о подобном отношении к разводу говорила российская актриса Ирина Безрукова.

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