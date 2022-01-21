«Брак нужно беречь и ценить»: Анатолий Цой поделился своим взглядом на отношения

Певец отметил, что он — человек старой закалки, а еще выходец из патриархального Казахстана.

Звезду музыкальных телешоу, 32-летнего певца Анатолия Цоя спросили о том, каким должен быть брак, и какая, по его мнению, идеальная женщина.

Артист признался, что в юности больше смотрел на внешность девушек, а сейчас уже важно, чтобы с возлюбленной было, о чем поговорить. По мнению звезды, в отношениях имеет значение то, насколько партнеры доверяют друг другу и на какие уступки они готовы пойти.

«Со мной не просто. Я — казах, к тому же Лев по гороскопу. Я — лидер и победитель. Все должно быть так, как я сказал… Сейчас девушки хотят равноправия, со мной так невозможно, — заявил Цой изданию 7days. — Я — выходец из Казахстана, мужчина — глава семьи, у нас так испокон веков. Женщина должна быть мудрой. Как говорится, мужчина — голова, а женщина — шея».

В качестве примера мудрой женщины певец привел свою бабушку, которая ни разу не вступала в спор с мужем, однако он всегда делал так, как она хотела, думая, что решает все самостоятельно.

Своих родителей артист тоже привел в пример — они уже много лет живут вместе и не расстаются.

«Я хочу, чтобы так было у всех. Ведь на сегодняшний день есть много историй, когда сегодня расписались, а через месяц развелись. Это неправильно. Я — человек советской закалки. Если жениться, нужно брак беречь и ценить», — подытожил Цой.

Добавим, что молодой артист не афиширует свою личную жизнь. Имя девушки, с которой встречается, Анатолий не спешит озвучивать.

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