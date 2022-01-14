Виктория Бекхэм показала, как ее муж сделал шаг к примирению после ссоры

Светская львица даже простила то, что супруг назвал ее нецензурным словом.

Виктория Бекхэм поделилась трогательным моментом заботы своего знаменитого мужа.

Очевидно, у супругов была некая размолвка. Но даже после ссоры Дэвид собрал жене коробку с ланчем и оставил на ней записку.

Последнюю певица-модельер опубликовала в сториз на зависть своим подписчицам. В коротком сообщении Бекхэм умудрился одновременно поддеть свою благоверную и помириться с ней.

«Наслаждайся ланчем, *** (ругательство, обозначающее задний проход. — Прим. авт.)… Возвращайся домой счастливее, — написал Дэвид на клочке бумаги. – С любовью. Сама знаешь, кто…»

«Даже когда я сварлива, он заботится обо мне! Спасибо за мой ланч, Дэвид», — прокомментировала Виктория фото с запиской.

Напомним, звездная пара сыграла свадьбу в 1999 году и до сих пор не распалась. У Бекхемов четверо детей, старший из которых уже привел домой невесту.

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