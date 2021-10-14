«Мириться не вариант»: Евгения Медведева поделилась своим опытом отношений

Однажды фигуриста обожглась на том, что сильно привязалась к человеку.

В новом интервью известная фигуристка Евгения Медведева поделилась своим опытом отношений с людьми. Как и у всех, у спортсменки были свои истории, когда влюбляешься в человека, привязываешься, а потом после некоторого его поступка симпатия переходит в ненависть.

Коллега по спорту Ляйсан Утяшева, пригласив 21-летнюю девушку в свое YouTube-шоу «Дерзкая готовка», поинтересовалась у Евгении, мирилась ли она с людьми после таких ссор или расставалась навсегда.

«Знаешь, я поняла со временем, что мириться не вариант, — ответила Медведева. — Я училась этому очень-очень долго… Я человек, который довольно-таки сильно привязывается. Очень. Но, к сожалению, не все люди такие, и по первости было сложно это принять. Когда книжки начала читать про психологию, поняла, что редко такое встретишь, когда два преданных человека встречаются в жизни. И как-то подзабила немножечко. И просто перестала воспринимать близко к сердцу».

Фигуристка ответила, что этот ее опыт никак не связан со спортом, то есть, речь идет не об отношениях с тренером. Утяшева предположила, что имел место быть неудачный роман с парнем, но Евгения в ответ сдержанно промолчала.

Напомним, ранее Медведевой приписывали роман с американским фигуристом, а еще с певцом Кристианом Костовым.

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