«Пришли. Увидели. Не купили»: Евгения Медведева провела выходной со своим другом Костовым

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане Евгения Медведева в Instagram разместила несколько снимков со своим давним другом певцом Кристианом Костовым. Они вместе провели выходные. Звезды сходили в один из магазинов. Правда, обошлись по каким-то причинам без покупок.

«Пришли. Увидели. Не купили», — пошутила по этому поводу Евгения Медведева.

«Какие вы клевые. Когда наконец-то вы поженитесь», «Богиня–Женя и как всегда красивый Костов. Надеюсь, что вы хорошо провели выходной», — заявили в комментариях пользователи.

Отметим, что Евгения Медведева и Кристиан Костов часто публикуют совместные снимки. Многие поклонники уверены, что у звезд роман. Сами они, впрочем, всегда говорили, что это далеко не так. Они всего лишь близкие друзья. Добавим, что у Костова мать по национальности казашка, а отец болгарин. Молодой человек в 2017 году занял второе место на конкурсе «Евровидение» в Киеве. Он представлял Болгарию.