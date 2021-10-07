«Начинают подавлять»: Басков поделился, почему у него не получается построить отношения

Многие поклонники Николая Баскова задаются вопросом, почему такой яркий, талантливый и востребованный артист не женат. Напомним, певцу скоро исполнится 45 лет, но после брака со Светланой Шпигель в 2000-х он так и не нашел себе вторую половинку.

И сам исполнитель подтверждает, что его мечта о семье все никак не осуществится.

«Возможно, если тебе дают в одной сфере, то в другой пустота. У меня были такие бурные отношения в молодости. А сейчас пустота. Может быть, я просто ожидал большего. Или пример отношений родителей настолько въелся в голову, что все мои чувства заканчивались разочарованием. Всегда задавался вопросом: а почему так? — поделился Басков в новом интервью. — Мама всю жизнь была замужем. И она отдавала папе уважение, заботу, терпение. При том она всегда роскошно выглядела и до сих пор прекрасна. Даже когда были трудные времена в семье, как у всех военных, мама дарила папе радость, заботу. В этом мы с ней похожи».

Однако при том, что певец унаследовал хорошие качества своей матери, в построении отношений они ему больше мешают. По просьбе журналиста, «золотой голос России» объяснил механизм, как это происходит.

«Я в человеке растворяюсь. Сердце пылает, а потом его берут и… Воспринимают мои чувства не как радость, а как слабость. И начинают подавлять. Подавляют, подавляют. И, естественно, в определенный момент я взбрыкиваю, соскакиваю с этой лошади, подзатыльник ей, скачи дальше сама», — цитирует Баскова издание Wday.

Артист отметил, что главный фактор, разрушающий отношения, это безразличие. Он считает, что люди в паре должны быть друг для друга, а не так, что один скучает и хочет увидеться, а другой говорит, что у него сейчас иные планы. Также Николай не может смириться с тем, когда все, что он делает для женщины, начинает восприниматься как должное.

При этом звезда отмечает, что в нем еще много любви и даже после 45 лет он надеется встретить настоящую вторую половинку.

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