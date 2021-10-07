«Ничего страшного нет»: Басков надеется встретить настоящую любовь после 45 лет

В этом году артист отметит свой юбилей.

Этой осенью Николай Басков отметит свой юбилей. Артисту исполнится 45 лет. В личной жизни музыканта пока полный штиль. Как признался «натуральный блондин», он ждет свою настоящую и чистую любовь.

«Я ищу любовь, жду ее. А свои физиологические потребности не проблема удовлетворить. Людей миллионы. Все, кого мы встречаем даже на короткий период, что-то приносят в твою жизнь. И я сам по своей сути был настолько же счастлив, насколько потом был несчастлив. Так что ничего страшного нет. Так сложилось», — сказал Басков «Антенне-Телесемь».

Напомним, артист был женат на дочери крупного бизнесмена Светлане Шпигель. Она родила ему сына, но звездный отец не поддерживает с ним отношения. За плечами Николая романы с первыми красотками страны — Оксаной Федоровой, Викторией Лопыревой, Анастасией Волочковой.

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