«Не пришлось особо привыкать»: Снаткина поделилась секретом своего семейного счастья

По словам актрисы, ей с первого раза удалось выйти замуж за своего человека.

Осень 2021 года актриса Анна Снаткина отметит уже девять лет брака со своим мужем Виктором Васильевым. Летом супруг устроил артистке подарок ко дню рождения: увез в Грецию и арендовал там парусную яхту для романтической морской прогулки. По словам звезды, для нее это был «день рождения мечты».

В новом интервью Анна поделилась, что муж любит устраивать ей сюрпризы — все время дарит ей цветы, независимо от наличия повода. И букетами дело не ограничивается: недавно Виктор посадил на балконе анютины глазки, которые актриса считает своим цветком.

Снаткина тоже балует мужа подарками и сюрпризами. Говорит, это совсем не сложно, когда в отношениях присутствуют любовь и чуткость. Как же пара добилась такого взаимопонимания?

«Такое ощущение, что мы знакомы всю жизнь. Нам с Витей и не пришлось особо привыкать друг к другу. Когда находишь своего человека, это не требуется. У нас одинаковое воспитание, взгляды на жизнь, мы мечтаем об одном и том же. И даже наши родители похожи — семья для них прежде всего», — поделилась Анна с изданием 7days.

Напомним, актриса тайно вышла замуж бывшего капитана команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» Виктора Васильева в 2012-ом. Через полгода у них родилась дочь Вероника.

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