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«Не пришлось особо привыкать»: Снаткина поделилась секретом своего семейного счастья

По словам актрисы, ей с первого раза удалось выйти замуж за своего человека.

«Не пришлось особо привыкать»: Снаткина поделилась секретом своего семейного счастья
Анна Снаткина и Виктор Васильев. Фото: Global Look Press

Осень 2021 года актриса Анна Снаткина отметит уже девять лет брака со своим мужем Виктором Васильевым. Летом супруг устроил артистке подарок ко дню рождения: увез в Грецию и арендовал там парусную яхту для романтической морской прогулки. По словам звезды, для нее это был «день рождения мечты».

В новом интервью Анна поделилась, что муж любит устраивать ей сюрпризы — все время дарит ей цветы, независимо от наличия повода. И букетами дело не ограничивается: недавно Виктор посадил на балконе анютины глазки, которые актриса считает своим цветком.

Снаткина тоже балует мужа подарками и сюрпризами. Говорит, это совсем не сложно, когда в отношениях присутствуют любовь и чуткость. Как же пара добилась такого взаимопонимания?

«Такое ощущение, что мы знакомы всю жизнь. Нам с Витей и не пришлось особо привыкать друг к другу. Когда находишь своего человека, это не требуется. У нас одинаковое воспитание, взгляды на жизнь, мы мечтаем об одном и том же. И даже наши родители похожи — семья для них прежде всего», — поделилась Анна с изданием 7days.

Напомним, актриса тайно вышла замуж бывшего капитана команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» Виктора Васильева в 2012-ом. Через полгода у них родилась дочь Вероника.

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