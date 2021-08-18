«Не пришлось особо привыкать»: Снаткина поделилась секретом своего семейного счастья

Осень 2021 года актриса Анна Снаткина отметит уже девять лет брака со своим мужем Виктором Васильевым. Летом супруг устроил артистке подарок ко дню рождения: увез в Грецию и арендовал там парусную яхту для романтической морской прогулки. По словам звезды, для нее это был «день рождения мечты».
В новом интервью Анна поделилась, что муж любит устраивать ей сюрпризы — все время дарит ей цветы, независимо от наличия повода. И букетами дело не ограничивается: недавно Виктор посадил на балконе анютины глазки, которые актриса считает своим цветком.
Снаткина тоже балует мужа подарками и сюрпризами. Говорит, это совсем не сложно, когда в отношениях присутствуют любовь и чуткость. Как же пара добилась такого взаимопонимания?
«Такое ощущение, что мы знакомы всю жизнь. Нам с Витей и не пришлось особо привыкать друг к другу. Когда находишь своего человека, это не требуется. У нас одинаковое воспитание, взгляды на жизнь, мы мечтаем об одном и том же. И даже наши родители похожи — семья для них прежде всего», — поделилась Анна с изданием 7days.
Напомним, актриса тайно вышла замуж бывшего капитана команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» Виктора Васильева в 2012-ом. Через полгода у них родилась дочь Вероника.