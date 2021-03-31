Муж Анны Снаткиной стал ведущим детского шоу с 12-летним сыном Тимура Родригеза

Телеканал «ТВ-3» и студия анимации «Союзмультфильм» объявляют о выходе нового совместного проекта. Теперь дети не только научатся придумывать волшебные истории, но и самостоятельно анимировать их.

В телевизионном эфире часто не хватает интересных и познавательных программ для детей. Однако этот сегмент стал активно заполнятся в последние годы. И вот теперь студия «Союзмультфильм» вместе с каналом «ТВ-3» запускает новый проект — шоу «Рисуем сказки».

В эфир выйдет второй сезон проекта, но уже в новом формате. Дети получат шанс научиться придумывать истории, сказки и будут сами анимировать их. Зрители смогут узнать секреты производства мультфильмов. На этот раз вести проект будет 12-летний сын Тимура Родригеза — Мигель Керимов. Для него эта работа станет дебютом на телевидении.

А компанию ему составит шоумен, актер и бывший резидент Comedy Club Виктор Васильев. Вместе с Анной Снаткиной он воспитывает дочку Веронику, которой скоро исполнится восемь лет.

«Вероника очень любит и постоянно смотрит это шоу, и очень хочет туда попасть. Я пообещал взять ее в один из выпусков, но пока что не получается, потому что для этого надо еще и маму выдернуть — что не так просто. У Вероники уже даже сказка готова. Я ей не мешаю и не лезу в это дело, даже не знаю, что там. Узнаю, наверное, только на съемках», — поделился ведущий.

В новом сезоне зрителей ждет много сюрпризов, в том числе новое прочтение сказки «Репка».

Увидеть новый сезон детского шоу можно будет с 3 апреля в 9:00 на канате «ТВ-3».

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