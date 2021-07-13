«Жену надо брать выше тебя»: Меньшов рассказал, почему женитьба важна для мужчины

При жизни режиссер Владимир Меньшов говорил, что важнейшие поступки в судьбе мужчины — это выбор профессии и женитьба. В последнем интервью знаменитого кинодеятеля его дочь Юлия спросила отца, почему женитьба так важна.

«Эмпирическим путем пришел к этому выводу. Потому что когда человек выбирает жену «по шапке» (то есть, по себе, подходящую. — Прим. авт.), тогда и состаивается у него карьера. Я думаю, что надо жену брать всегда несколько выше тебя по положению, чтобы к ней тянуться, доказывать. Чтобы она была немножко недосягаемая. Тогда ты становишься сам на цыпочки и взлетаешь».

Юлия Меньшова уточнила, была ли ее мама, актриса Вера Алентова, именно такой — требующей того, чтобы до нее дотягиваться. Режиссер ответил утвердительно и добавил, что ему пришлось доказывать, что он стоит больше, чем видно снаружи.

«Это действительно чудо, что она согласилась за меня выйти замуж. Я до сих пор не очень понимаю, как это произошло, что мы полюбили друг друга. Потому что по своему социальному положению я был… У нее порода есть, у меня нет породы», — сказал Меньшов.

Напомним, что Владимир Меньшов и Вера Алентова прожили вместе 58 лет. В начале июля 2021 года мужчина умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

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