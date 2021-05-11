«Я была одна уже очень долго»: Джоли пошутила о своем затянувшемся одиночестве

В 2016 году голливудская актриса Анджелина Джоли запустила бракоразводный процесс с Бредом Питтом и с тех пор не завела себе новых отношений, снимаясь с кино, заботясь о шестерых наследниках и попутно пытаясь лишить бывшего мужа права опеки. 10 мая 45-летняя кинодива дала интервью каналу E! News, в котором ее спросили, как это быть одинокой многодетной мамой.

«У меня шестеро очень способных детей. Конечно, каждый день просыпаешься и думаешь: «Я должен убедиться, что с ними все в порядке. Я должен убедиться, что они в порядке психически». Но, честно говоря, я думаю, что несколько лет назад все изменилось, и теперь они думают: «Я должен убедиться, что с мамой все в порядке», — ответила актриса. — Такая у нас команда, поэтому мне очень, очень повезло. Я человек, который привык волноваться, но за них я не беспокоюсь. Они классные ребята».

Но ведущий спросил Анджелину и по поводу ее личной жизни. Например, из-за каких факторов женщина сразу откажет мужчине в свидании. В ответ актриса сделала задумчивое лицо и пошутила, что у нее таких пунктов чересчур много.

«У меня, наверное, очень длинный список (вещей, из-за которых она откажет мужчине. — Прим. авт.). Я была одна уже очень долгое время», — сказала Джоли, рассмешив публику.

Напомним, что в 2018 году СМИ приписывали звезде романы с Томом Хиддлстоном и даже с женатым Дэвидом Бекхэмом, но официально артистка о своей новой связи так и не объявила.

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