«Полное доверие и поддержка»: Ланская высказалась за браки людей из одной сферы деятельности

Сама актриса замужем за режиссером и с пониманием относится к его долгому отсутствию дома.

Актриса и певица Валерия Ланская с 2015 года замужем за режиссером Стасом Ивановым. Они оба — творческие личности, увлеченные своей работой, постоянно пропадают на съемках и телепроектах. В новом интервью 34-летнюю артистку спросили, как уживаются под одной крышей два таких активных творца.

«Нам очень комфортно вместе. Я вообще не представляю, как можно жить с человеком, с которым вы говорите на разных языках в силу разных сфер деятельности. Мне важно, чтобы понимали мою профессию, мое отношение к своему делу. Мой муж также живет своей работой, и тут у нас полное доверие и поддержка, это очень важно и является основой нашей семьи», — рассказала звезда «Теленеделе».

Валерия вспомнила, что познакомилась с мужем в Ярославле, где она участвовала в одном проекте, а он снимал совсем другой, но их поселили в одной гостинице — там будущие супруги и пересеклись. В их отношениях не было внезапно вспыхнувшей любви. Сначала они заинтересовались друг другом в профессиональном плане: как актриса и режиссер. Чувства пришли к этой паре позднее.

Ланская отмечает, что в муже ей нравятся юмор, талант и умение проявлять свои эмоции. Она добавила, что каждый свой новый проект обсуждает с супругом и если тот советует не участвовать, артистка не согласится.

Добавим, что в 2015 году у звездной пары родился сын Артемий. В том же интервью Валерия рассказала, на каких принципах строит воспитание ребенка.

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