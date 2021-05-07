«Многие считали, что меня лишили детства»: Валерия Ланская поделилась секретами воспитания

34-летняя актриса и певица Валерия Ланская загружена работой до предела. Помимо съемок в кино и на телевидении, она еще трудится в трех театрах и воспитывает сына. В новом интервью у женщины спросили, как ей удается все успевать.

«Если есть желание, успеть можно все, я всегда это говорю. Когда я занималась в детстве в нескольких студиях, в музыкальной школе, гимнастикой и фигурным катанием, многие считали, что меня лишили детства. А сейчас, когда я уже и сама отдала сына в несколько спортивных секций и кружков, кто-то говорит, что так я лишаю своего ребенка детства. Это не так! Свободного времени достаточно, можно все отлично совмещать», — поделилась звездная мама с изданием «Теленеделя».

Ланская заверила, что у нее было счастливое детство, и у ее 6-летнего сына Артемия оно такое же. Актриса поделилась главным принципом своего воспитания — не давать ребенку бездельничать, уткнувшись в телефон.

«Нужно с детства приучать к тренировкам и труду, и это потом обязательно даст свои плоды», — говорит Валерия.

Она рассказала, что воспитывает своего ребенка так же, как воспитывали ее саму. Особой строгости в детстве актриса не помнит, но свободного времени действительно было немного. Родители отправили ее во множество кружков и секций, но дали возможность выбирать чем заниматься. Если какой-нибудь факультатив девочке не нравился, ее переставали туда водить и находили что-то взамен.

Сейчас сын Ланской и ее мужа, режиссера Стаса Иванова, занимается гимнастикой, плаванием, футболом, рисованием, английским языком, а еще ходит в Детский музыкальный театр юного актера. Валерия признает, что одно время они с супругом избаловали сына подарками. Но мальчик знает, что если не будет слушаться, то его ждет серьезный разговор с родителями. В крайнем случае, мама и папа могут лишить наследника планшета, но в такой ситуации он может занять себя другим делом и пойти, например, рисовать.

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