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«Слабый актив»: Бородина рассказала, какие девушки нужны современным мужчинам

Размышлениями телеведущая поделилась в своем Instagram.

«Слабый актив»: Бородина рассказала, какие девушки нужны современным мужчинам
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина решила поразмышлять на тему отношений мужчины и женщины. Мыслями она поделилась в своем Instagram. По мнению телеведущей, в этом направлении есть вечные ценности.

«Современному успешному мужчине нужна самодостаточная женщина и нормальные отношения. Просто внешность и красота — слабый актив, без богатого внутреннего мира, души и принципов», — написала Бородина.

Также Ксения отметила, что в современном мире нужно искать своего человека, а не содержание.

Напомним, в 2015 году Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова. Это ее второй брак. От первого она воспитывает дочь Машу, которая занимается художественной гимнастикой. В союзе с Омаровым она родила еще одну девочку, которую назвали Теона.

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