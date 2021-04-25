«Слабый актив»: Бородина рассказала, какие девушки нужны современным мужчинам

Ксения Бородина решила поразмышлять на тему отношений мужчины и женщины. Мыслями она поделилась в своем Instagram. По мнению телеведущей, в этом направлении есть вечные ценности.

«Современному успешному мужчине нужна самодостаточная женщина и нормальные отношения. Просто внешность и красота — слабый актив, без богатого внутреннего мира, души и принципов», — написала Бородина.

Также Ксения отметила, что в современном мире нужно искать своего человека, а не содержание.

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Напомним, в 2015 году Бородина вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова. Это ее второй брак. От первого она воспитывает дочь Машу, которая занимается художественной гимнастикой. В союзе с Омаровым она родила еще одну девочку, которую назвали Теона.

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