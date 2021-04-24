Настоящая элегантность: Бородина в белоснежных брюках с бантом и лодочках пришла на работу

Ксения Бородина в последнее время стала чаще путешествовать. Она воспользовалась моментом, когда у нее освободилось время, так как съемки «Дома-2» не шли больше трех месяцев. Однако девушка вела другие передачи, а недавно она вернулась на телестройку, которая теперь выходит на другом канале. Примечательно, что телеведущая остается верна себе и радует зрителей яркими образами, как и прежде.

В обычной жизни Ксения тоже любит наряжаться. Она не скрывает, что тратит сотни тысяч рублей на обновки люксовых брендов. Так на днях девушка потратилась на платья и юбки для дочек. Она собрала их в отпуск.

А 24 апреля телеведущей пришлось ехать на съемки. Так как накануне она развеялась на вечеринке, то находилась в отличном настроении. По всей видимости, стилисты это уловили и подобрали ей элегантный и яркий весенний лук. Бородина покрасовалась на камеру в рубашке цвета фуксии и молочных брюках-бананах с бантом вместо пояса. Наряд дополнили ультрамариновые туфли-лодочки Manolo Blahnik, которые стоят около 90 тысяч рублей.

«Кто на работе в субботу, тот я», — отметила Ксения.

Девушка покрасовалась у зеркала перед тем, как выйти на съемочную площадку. К слову, широкие брюки стали самыми актуальными в этом сезоне, по словам Эвелины Хромченко. Телеведущая предпочла укороченный вариант, который открывает щиколотки. Поклонники восхитились красотой молодой мамы и ее нарядом. «Как всегда на высоте! Супер!», «Очень худенькая», «Брюки роскошные», «Классный образ», «Туфли, как у Сары Джессики Паркер», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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