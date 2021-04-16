«Ты должна кайфовать, а не страдать»: Муцениеце вспомнила о браке с Прилучным

32-летняя актриса Агата Муцениеце после громкого развода обрела уверенность в себе и получила множество новых проектов. В свежем интервью она рассказала, что, будучи в браке с Павлом Прилучным, растеряла свою энергию и стала «невидимкой». Но сейчас ее силы возвращаются, как и востребованность в шоу-бизнесе.

Журналисты напомнили звезде, что в «замужних» интервью она часто говорила, что дома у нее с Павлом кипят итальянские страсти. Но когда в этой ситуации артистка поняла, что ее отношения с супругом перестали быть нормальными?

«Когда это перестало быть весело. Я все еще считаю, что мужчина в семье должен быть главным, так уж я воспитана. Но ты должна кайфовать от того, что он сильнее, а не страдать от этого. Как оказалось, грань очень тонкая», — ответила Агата журналу Hello!

Ее тут же спросили, готова ли она к новым отношениям. Муцениеце призналась: она думала, что да, и даже сходила на свидание, но быстро поняла, что пока не хочет чего-то серьезного. Звезда планирует еще погулять в статусе свободной женщины.

Она добавила, что справиться с разводом ей помогла собственная YouTube-передача «Честный развод». Агата отметила, что разговоры с другими звездами, пережившими расставание, были для нее, как бесплатные сеансы у психотерапевта. Этим шоу она помогла не только себе, но и другим женщинам, о чем свидетельствуют благодарные письма, полученные актрисой от поклонниц.

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