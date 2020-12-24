Королева показала повзрослевшего сына от Тарзана

Архипу Глушко в этом году исполнилось уже 18 лет.

Сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко, более известного как Тарзан, в этом году исполнилось 18 лет. Архип решил пройти по стопам звездной мамы и тоже занялся музыкой. Кроме того, он получает образование в Высшей школе экономике. В своем Instagram артистка редко публикует семейные снимки, но на этот раз сделала исключение.

«Какие вы красивые! Чудесные! Как всегда прекрасна», — написали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Архип встречался с 24-летней участницей «Дома-2» Марией Слугиной, но к осени чувства пары охладели. Ходили слухи, что девушка изменяла своему молодому человеку.

Тем временем, Наташа Королева и Тарзан стали участниками нового реалити-шоу на выживание – «Племя», съемки которого проходили в Африке.

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