«Причина в этом»: подписчики Айзы Долматовой заподозрили, что Олег Майами ушел от нее к Ольге Бузовой

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Долматова прокомментировала разрыв с Олегом Майами. Об этом знаменитость рассказала в Stories личного профиля.
Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что певец Олег Майами якобы заменил Ольге Бузовой шоумена Давида Манукяна.
Многие поклонники пары Майами и Долматовой не могли поверить в это. Однако сама Айза не стала скрывать от своих фанатов подробности личной жизни. Она ответила на вопросы подписчиков и упомянула о своем тяжелом состоянии.
По словам матери двух сыновей, ее проблемы с ментальным здоровьем стали причиной расставания с возлюбленным:
«Я не могу изменить себя, не могу быть нормальной. А ему нужна нормальная».
А на вопрос о том, замешена ли Ольга Бузова в любовном треугольнике с участием Майами, Айза ответила довольно резко и коротко:
«Да! Думаю, причина в этом! Как вы узнали???».
Чуть подробнее и откровеннее телеведущая рассказала в следующей Stories. Оказалось, Айза сама не подозревала, что может так сильно переживать из-за безответной любви:
«Как оказалось, я тоже могу переживать. Эти дни мне тяжело даются. Сплю все время и плачу».
Напомним, ранее Долматова уже пыталась вернуть Майами.