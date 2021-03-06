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«Причина в этом»: подписчики Айзы Долматовой заподозрили, что Олег Майами ушел от нее к Ольге Бузовой

36-летняя бизнесвумен рассталась с 28-летним поп-исполнителем.

«Причина в этом»: подписчики Айзы Долматовой заподозрили, что Олег Майами ушел от нее к Ольге Бузовой
Айза Долматова предпочитает спортивный стиль. Фото: Instagram.com/aizalovesam

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Долматова  прокомментировала разрыв с Олегом Майами. Об этом знаменитость  рассказала в Stories личного профиля.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что певец Олег Майами якобы заменил Ольге Бузовой шоумена Давида Манукяна.

Многие поклонники пары Майами и Долматовой не могли поверить в это. Однако сама Айза не стала скрывать от своих фанатов подробности личной жизни. Она ответила на вопросы подписчиков и упомянула о своем тяжелом состоянии.

По словам матери двух сыновей, ее проблемы с ментальным здоровьем стали причиной расставания с возлюбленным:

«Я не могу изменить себя, не могу быть нормальной. А ему нужна нормальная».

А на вопрос о том, замешена ли Ольга Бузова в любовном треугольнике с участием Майами, Айза ответила довольно резко и коротко:

«Да! Думаю, причина в этом! Как вы узнали???».

Айза Долматова
Айза Долматова ответила подписчикам. Фото: Instagram.com/aizalovesam

Чуть подробнее и откровеннее телеведущая рассказала в следующей Stories. Оказалось, Айза сама не подозревала, что может так сильно переживать из-за безответной любви:

«Как оказалось, я тоже могу переживать. Эти дни мне тяжело даются. Сплю все время и плачу».

Напомним, ранее Долматова уже пыталась вернуть Майами.

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