Цвета мокрого асфальта: Айза Долматова выбрала модный пуховик, как у Кошкиной

В этом осенне-зимнем сезоне на пике популярности — объемные пуховики. Причем, самых разных фасонов — короткие, длинные, жакеты, с накладными карманами или поясами. Цвет наряда тоже не имеет значения. Ранее в трендовых вещах на публике появлялись певица Валерия, Ксения Бородина, Тина Канделаки. Все они отдали предпочтение классическому черному.

А вот Айза Долматова выбрала пуховик цвета мокрого асфальта. Снимком она поделилась в своем Instagram. В подобном ранее позировала телеведущая Яна Кошкина.

«Красивая! Классная! Огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Айза и ее возлюбленный Олег Майами выпустили совместный трек Kitana. Ранее пара вместе отдыхала на Бали.

Смотрите также: