«Мама не стала долго терпеть»: Ирина Безрукова вспомнила развод родителей

Актриса Ирина Безрукова написала пост в Instagram о разводах и том, что после расставания с мужем можно быть счастливой. По словам женщины, еще десять лет назад девушки гораздо больше, чем сейчас, боялись распада брака, многих из них пугала мысль, что на этом «жизнь закончена». Сейчас это больше воспринимается как заблуждение, люди стали разумнее относиться к прекращению токсичных отношений.

«Главное, если в браке есть дети, нужно правильно подготовить их к мысли, что родители теперь не вместе, но по-прежнему их любящие мама и папа», — пишет Безрукова.

И хотя в ее жизни есть история с разводом и оставшимся после брака ребенком (с актером Игорем Ливановым), но для иллюстрации артистка выбрала собственное детство, когда она пережила расставание родителей. Актриса вспомнила, как требовательный отец мог разбудить ее посреди ночи, что начать учить играть на пианино. Натерпевшись подобного, девочка не сильно расстроилась, когда родители стали жить отдельно.

«Наверное, расставаться с хорошим, любящим папой было бы намного сложнее, чем с папой, который регулярно пропадал на гастролях и репетициях, а находясь дома часто выпивал и странно, агрессивно себя вел, — рассуждает Ирина. — К счастью, мама не стала долго терпеть его выходки и ждать, когда произойдет что-то непоправимое…»

Этот и другие периоды своей жизни 55-летняя актриса описала в книге-автобиографии «Жить дальше». Напомним, сама она дважды разводилась. От второго супруга Сергея Безрукова женщина оставила себе фамилию.

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