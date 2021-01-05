«Я хочу быть счастливой»: Дуа Липа рассказала, почему выкладывает мало фото с Анваром Хадидом

Популярная британская певица Дуа Липа уже полтора года встречается с мужчиной-моделью Анваром Хадидом (братом знаменитых Беллы и Джиджи Хадид). Для 25-летней артистки это довольно долгие отношения, и, похоже, что она в них счастлива. По крайней мере, знаменитости встречаются не для пиара.

Певица украсит собой февральский выпуск журнала British Vogue. Во время интервью журналист издания отметил, что, как только речь зашла об Анваре, Дуа стала улыбаться еще шире и выглядеть более женственно. Она рассказала, что редко демонстрирует свои отношения в Instagram — только когда хочется поделиться какими-то веселыми моментами.

«Мы очень конфиденциальны — мы покажем вам ровно столько, сколько мы хотим, чтобы вы видели. Это небольшие уступки в попытке найти правильный баланс между восторгом, любовью и желанием поделиться этим с окружающими меня людьми, — цитирует певицу модный журнал. — Я хочу быть счастливой в этих отношениях, не обращая внимание на мнения других людей».

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Напомним, в 2020 году Дуа Липа выпустила свой второй студийный альбом. Тур в поддержку пластинки должен был состояться весной-летом, но из-за пандемии коронавируса пришлось перенести его на осень 2021-го.

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