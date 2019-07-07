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Младший брат Джиджи Хадид закрутил роман с Дуа Липой

20-летний манекенщик и 23-летняя певица впервые появились вместе на публике.

Младший брат Джиджи Хадид закрутил роман с Дуа Липой
Анвар Хадид / www.instagram.com/anwarhadid/

20-летний брат модели Джиджи Хадид — Анвар — закрутил роман с известной британской исполнительницей Дуа Липой. Вездесущие папарацци застали молодых людей в объятиях друг друга во время музыкального фестиваля в лондонском Гайд-парке.

Совместные фотографии 23-летней Луа Липы и 20-летнего Анвара Хадида уже разлетелись по страничкам в соцсети Instagram, посвященным жизни знаменитостей.

На снимках видно, что влюбленные обнимаются, держатся за руки — словом, не стесняются выражать свои чувства на публике.

Слухи об отношениях между 20-летним манекенщиком и 23-летней певицей ходили уже около месяца, однако только сейчас пара вместе появилась на публике.

Отметим, что Анвар Хадид вовсю идет по стопам своих сестер. Так, он уже успел посотрудничать с Valentino, Hugo Boss и другими известными брендами. Ранее молодому человеку приписывали романы с Софией Ричи и даже с Кендалл Дженнер. Что касается Дуа Липы, то она только в мае объявила о разрыве со своим бойфрендом, известным британским поваром Айзеком Кэрью.

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Младший брат Джиджи Хадид закрутил роман с Дуа Липой
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