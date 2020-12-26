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«Все хорошо»: Айза Долматова наслаждается отдыхом на Бали вместе с Олегом Майами

36-летняя певица опубликовала романтические кадры.

«Все хорошо»: Айза Долматова наслаждается отдыхом на Бали вместе с Олегом Майами
Айза Долматова и Олег Майами на Бали. Фото: Instagram.com/aizalovesam

Бывшая жена рэпера Гуфа долгое время не могла помириться со своим избранником Олегом Майами. Бизнесвумен размещала грустные посты, просила прощения, но не переставала верить в скорое счастье с любимым. Недавние публикации Айзы совершенно изменились. Долматова с восторгом рассказывает о своем воссоединении с артистом.

Ранее в личном микроблоге знаменитости можно было узнать, что Айза собирается улететь на Бали. Где она уже проживала в течение долгого времени. Владелица салонов красоты призналась, что скучала по этому райскому месту. Однако сейчас она купается под теплыми лучами солнца не только с детьми, но и любимым.

«Знаете когда есть силы, вдохновение и желание, что-то делать? Когда дома все хорошо и спокойно. В моем «доме» сейчас именно так. Как же хочется зафиксировать это состояние на долгое время! А мы с Олежей продолжаем беситься под «Нас не найти», — заявила Долматова.

Отметим также, пара выпустила новый трек «Нас не найти». В дуэтной песне артисты рассказали историю своей любви.

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