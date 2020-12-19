«Как раньше»: Айза Долматова мечтает вернуть Олега Майами

2020 год внес свои коррективы в отношения многих звездных пар. Часть российских артистов и известных лиц российского шоу-бизнеса вынуждены были расстаться со своей второй половинкой. Не прошел проверку на прочность и союз владелицы салонов красоты Айзы Анохиной с исполнителем Олегом Майами. Однако бывшая жена рэпера Гуфа поняла, что не готова прощаться со своим счастьем. Поэтому Долматова опубликовала видеопослание Олегу Майами в личном микроблоге.

Айза собрала фрагменты важных воспоминаний, связанных с артистом, и оставила их в одном небольшом ролике.

«Желание на Новый год? Чтобы все было, как раньше. Прости, Олег», — написала певица в публикации.

В видеоролике видно, как Майами и Долматова проводят время с детьми Айзы от предыдущих браков. Бизнес-леди призналась, что все ее чувства были абсолютны искренними. Также она отметила, как больно ей становится от мысли, что она больше не увидит Олега рядом с собой.

Поклонники Айзы написали, что переживают не меньше, чем сама артистка. Подписчики пожелали знаменитости терпения и любви:

«С порога видно, вы пара, в гармонии, в одном стиле даже», «Все будет хорошо, с любимыми не расставайтесь», «Он, как светлый ангел в вашей жизни», «Такие красивые, теплые, живые моменты», «Буду верить в то, что вы будете вместе».

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