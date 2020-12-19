«Только за яблоко»: Ханна устроила фотосессию для мужа и дочери

Поп-исполнительница Ханна опубликовала в Stories личного профиля бэкстейдж своей последней фотосессии. Примечательно, что в кадре певица позировала не одна, а с мужем и дочерью.

Ханна призналась, что в целом съемка прошла отлично. Оданко не обошлось без небольших неприятностей. Дело в том, что Адриана — дочь Ханны от шоумена Пашу — начала капризничать и отказывалась сниматься.

«Настроение Адрианы в конце съемки — злюк. Соглашалась фотографироваться только за яблоко», — отметила обладательница «Золотого граммофона — 2020».

Ханна объяснила, что из-за возраста девочка быстро устала и потеряла интерес к процессу. Хотя вначале двухлетняя малышка с удовольствием улыбалась на камеру. Одна в кадре Адриана и демонстрировала белоснежное платье, и внимательно слушала замечания фотографа. Но как только пришла очередь делать совместные с родителями кадры, девочка стала хмуриться и убегать от мамы и папы.

Также Ханна разместила романтические снимки с фотосъемки. Знаменитость крепко обнимала и целовала мужа. Примечательно, что Пашу и Ханна подобрали одинаковые образы для фото. Возлюбленные запечатлелись в черных пиджаках из кожи.

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